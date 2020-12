Más de uno Alcalá 23/12/2020

La Asociación de Profesores de Alcalá hace balance del primer trimestre del curso 2020-2021 y valoran muy positivamente el trabajo realizado por los docentes y el comportamiento de los alumnos. Javier Cifuentes, miembro de la asociación y profesor en activo, reconoce que las clases semipresenciales han sido todo un reto pero están contentos con los resultados académicos conseguidos por los estudiantes. Han sido pocos contagios por lo que se ha demostrado que las aulas son entornos seguros pero no van a bajar la guardia con los protocolos sanitarios. Hacemos parada en Campo Real para ver cómo afronta el municipio este atípico final de año. Charlamos con su alcalde, Felipe Moreno, de la incidencia del coronavirus en la localidad y de las actividades programadas para estas navidades, en las que celebran el 20º Concurso de Belenes. El empleo seguirá siendo el año próximo una de las grandes preocupaciones del consistorio, aunque están muy contentos por la implantación de una empresa que supondrá la creación de más de un centenar de puestos de trabajo en el municipio. En nuestro espacio “A su salud”, nos proponemos disfrutar de las comidas navideñas con la mayor seguridad sanitaria posible. Nacho González, enfermero de Medicina Preventiva en el Hospital Universitario de Torrejón, hace hincapié en una serie de recomendaciones que pasan por no compartir platos, intentar que la persona que se encargue de cocinar también sirva la comida y mantener una óptima ventilación del lugar donde nos vayamos a reunir. En nuestro programa de hoy también contactamos con Cáritas para conocer en profundidad la labor que se realiza en el centro gerontológico de Brea de Tajo, desde donde atienden a 110 mayores de una de las zonas más despobladas de la Comunidad de Madrid. Aprovechamos la charla con Ricardo Ballesteros, director de Cáritas Alcalá, para hacer un repaso de sus acciones en este 2020, un año en el que han tenido que duplicar las ayudas por la situación provocada por el coronavirus. La Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá acoge ya la exposición “La cultura audiovisual en los años 80. Referentes de la generación X en España”. De la mano de Javier Santamaría hacemos un viaje a nuestro pasado más reciente que nos permite acercarnos a los referentes de la primera generación que entró en contacto con el mundo digital, los primeros consumidores de cine, videojuegos y videoclips. La coordinadora de peñas de Alcalá ha mostrado su lado más solidario en este 2020. Aunque este año no se han celebrado las Ferias y Fiestas se ha mantenido muy activos, recaudando dinero para la compra de material destinados al Hospital Príncipe de Asturias y residencias de la ciudad. También Caje y Cáritas se han beneficiado de la solidaridad de peñistas y vecinos de la comarca que han querido colaborar con ellos. Aaron Palacios hace balance de este año tan diferente para ellos y de todas las acciones que han ido desarrollando.