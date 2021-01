Más de uno Alcalá 12/01/2021

Actualizamos la situación de Alcalá de Henares tras las heladas de la pasada tarde-noche con su alcalde, Javier Rodríguez Palacios. Nos confirma que ya está en funcionamiento un servicio especial de transporte público que une la estación de tren de La Garena y el Hospital Príncipe de Asturias a través del eje de vía Complutense, 6 autobuses son los que realizan este recorrido cada 20 minutos. Desde el ayuntamiento se pide no transitar por las calles por el peligro que suponen las placas de hielo, la helada histórica que se ha vivido en las últimas horas ha complicado mucho la situación de la ciudad. Juan, un vecino octogenario del alcalaíno barrio de San Isidro, nos llama para denunciar que la acera de su calle no se ha limpiado todavía y no puede salir de casa para hacer la compra sin correr el riesgo de sufrir una peligrosa caída. En nuestra sección “A su salud”, recogemos los consejos que nos llegan desde el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz para evitar las caídas provocadas por las placas de hielo. La Directora del servicio de Urgencias, la Dra. Paula Molina, nos cuenta que están desabastecidos de yeso por la cantidad de traumatismos que están llegando al centro hospitalario y nos recomienda el uso de calzado adecuado, caminar con pasos cortos y llevar un punto de apoyo. Desde Aguas de Alcalá también nos ofrecen consejos para evitar que las bajas temperaturas y el hielo provoquen problemas en la instalación de nuestros hogares. Su gerente, Antonio García del Pino, recomienda proteger los contadores de las viviendas unifamiliares con material aislante y cortar la llave de paso del agua y vaciar la instalación interior si no está habitada. Hablamos con Miguel Ángel García y Daniel Mora, 2 alcalaínos que se han hecho famosos tras hacerse virales las fotos y videos de la Venus de Milo de nieve que realizaron días atrás. Estos vecinos del barrio del Campo del Ángel nos cuentan como surgió la idea y la repercusión internacional que ha tenido. Café Pendiente sigue manteniendo activa la solidaridad vecinal a través de una nueva iniciativa de ayuda a familias. Julia Iniesta nos explica cómo funciona y cómo podemos colaborar a través de esta red solidaria. Pepe Marquina vuelve a compartir con nuestros oyentes una de sus creaciones, en esta ocasión es el cuento titulado “Días blancos”. Como ayer tuvimos un programa más corto de lo habitual, recuperamos hoy la sección con Luis Usero para hablar de inteligencia artificial. Gracias a nuestro experto conocemos los software y filtros existentes para evitar el reconocimiento facial, lo que supone poder acceder a herramientas para luchar por mantener nuestra privacidad en las red.