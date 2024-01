El Tribunal Supremo considera que el retorno de los menores Marruecos en agosto de 2021, no cumplió los procedimientos de la Ley de Extranjeria

El Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal porque no siguió el procedimiento previsto por la Ley de Extranjería. La Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios, ambas entidades insistieron en la paralización de estos retornos al considerar que se vulneraban los derechos de estos niños.

De esta forma, se ha desestimado los recursos presentados por la Delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad, quiénes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar tras la entrada migratoria de mayo de 2021, con la llegada de cerca de 15 mil personas, entre ellas 2 mil menores. El Supremo avala ahora la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de confirmar la sentencia del juzgado ceutí que estimó las razones de la Coordinadora de Barrios, una entidad que actuó en su propio nombre y en el de ocho menores marroquíes para paralizar estos retornos.

Según la abogada de la Fundación Raíces, Paloma García de Viedma, que ha intervenido este martes en "Más de Uno" con Carlos Alsina, esperan que, tras esta sentencia, el Gobierno no repita este tipo de acciones. García de Viedma asegura que la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Ciudad Autónoma no se ajustaron a la Ley de Extranjería ni a los Derechos del menor en conocer las circunstancias individuales y voluntad de cada niño en regresar a su país de origen. Desde la entidad recuerdan que aún queda otro procedimiento pendiente, que es conocer si ambas Administraciones tenían conocimiento o no de que actuaban en contra de la Ley de Extranjería.