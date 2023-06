MÁS DE UNO VILANOVA, L'ACTUALITAT DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS A ONDA CERO

Petards i pirotècnia per a tots els públics per a una revetlla de Sant Joan segura

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Lluís Farré d'Hipercoet Petards que ens parla de com el sector de la pirotècnia encara aquesta revetlla de Sant Joan, els productes i les tendències que hi ha aquest any i els consells que cal tenir en compte per fer-ne un bon ús.