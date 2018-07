The Shopping Night Barcelona homenatja al cinema

La cinquena edició de The Shopping Night Barcelona 2014 se celebra el proper 4 de desembre . Com a novetat d'enguany s'impregnarà l'ambient de Hollywood als comerços i establiments del Passeig de Gràcia i els seus carrers adjacents. Un autèntic festival de moda, gastronomia, cultura, art i oci que un any més espera mobilitzar Barcelona a les portes del Nadal.

The Shopping Night Barcelona és una nit única i molt especial. En aquesta edició es farà un homenatge a Hollywood. Més de 90 establiments, que estaran oberts fins la matinada, participaran d'aquesta nit de compres. El Passeig de Gràcia es convertirà en un gran plató de cinema, on es rememoraran els anys daurats de la meca del cinema i es viurà una autèntica pluja d'estrelles.

Onda Cero i Europa FM en són un any més les emissores oficials. Els programes d'Onda Cero Catalunya hi participaran activament al llarg de tota la jornada, amb connexions en directe als programes La Ciutat, Notícies Migdia i Ona Esportiva. Ja a la tarda, quan faltin pocs minuts per a l'inici de l'esdeveniment, el programa Els Imperdibles amb Llucià Ferrer (19h) es traslladarà a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Provença per emetre tot l'espai en directe des d'allà. Estarà dedicat íntegrament a The Shopping Night Barcelona.

Ja a les 20:30h començarà una edició especial de La Brúixola amb Robert Calvo. Tot l'equip del programa estarà també al Passeig de Gràcia per fer el relat informatiu de la jornada i per explicar els detalls de la nit que obre el Nadal a la capital catalana. Serà un programa amb entrevistes als responsables de l'esdeveniment i amb alguns dels participants.

EuropaFM ambientarà l'esdeveniment amb la millor música al llarg de la nit.