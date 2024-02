Reus comença el procés de renaturalització de la ciutat

L’Ajuntament de Reus ja ha començat a donar les primeres passes per executar el projecte RENATUReus que ha de permetre la renaturalització de la ciutat abans del 2026. Per l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, aquest és un projecte engrescador ja que permet una transformació de la ciutat des de diferents àmbits.

Durant les pròximes setmanes, el consistori licitarà la redacció dels projectes per crear refugis climàtics en quatre centres educatius, així com als seus entorns per valor de 90.000 euros. Es tracta de les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Teresa Miquel i Marià Fortuny.

Les actuacions se centraran en la construcció de noves arbredes, de nous umbracles i de pèrgoles vegetals, així com la substitució del paviment dur per paviments permeables que permetin una major retenció de l’aigua i, per tant, un millor desenvolupament de la biodiversitat de l’entorn, entre altres.