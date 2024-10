Primer dia de la nova realitat

Passatgers corrents, diverses cares malhumorades, informadors intentant posant ordre i una àmplia flota de busos amunt i avall protagonitzen aquest dimarts l’entorn de l’estació de tren de Sant Vicenç de Calders. El tall de trànsit al túnel de Roda de Berà per les obres del Corredor Mediterrani ha convertit Sant Vicenç, al Vendrell, en el punt clau de les comunicacions entre les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona.

Poc abans de les set del matí l’exterior de l’estació de Sant Vicenç s’ha convertit en un garbuix d’autobusos maniobrant, un formiguer d’informadors amb armilla groga i centenars de viatgers intentant ubicar-se en una nova rutina que els acompanyarà durant els propers cinc mesos. Les queixes han vingut motivades pels retards dels trens i no tant per l'afluència de busos.

Molts dels usuaris habituals han optat per desplaçar-se amb vehicle propi o per l'alta velocitat. El primer tren Avant que ha sortit aquest dimarts al matí des de l'estació del Camp de Tarragona en direcció a Barcelona ha registrat una elevada afluència de passatgers. Diversos d'aquests usuaris han explicat que habitualment es desplacen a la capital catalana en trens regionals, però avui han optat per aquest servei d'alta velocitat perquè es volien "assegurar" arribar "a l'hora" a la feina.

Per la seva banda, Rodalies farà “petits ajustos” per millorar el pla de transport alternatiu, amb l’objectiu d’encaminar els usuaris més eficientment cap als seus destins o sincronitzar més els trens i els busos per evitar desajustos. Així ho ha indicat el director de Rodalies, Antonio Carmona, en una declaració als mitjans des de Sant Vicenç de Calders. Carmona ha dit que es posaran senyals al terra, i espais per a les files de gent. “Demanem disculpes pel canvi en la mobilitat de les persones, però és una inversió històrica del govern central”, ha dit Carmona, que ha demanat als passatgers “capacitat d’adaptació”.

Balanç positiu

El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, ha fet un balanç positiu del primer dia de tall ferroviari a Tarragona i ha assegurat que "no hi ha hagut caos". Nadal ha dit que és "evident" que s'ha produït "un cert canvi" en la mobilitat, tot i que no ha volgut avançar dades del nombre de viatgers. També ha indicat que caldrà veure si hi ha un "increment substancial" de l'ús de vehicle privat per part dels usuaris, ja que a la capital tarragonina l'afluència d'usuaris s'ha reduït. El secretari ha demanat disculpes als passatgers pels canvis que suposa el pla alternatiu en els seus hàbits. "Les obres del túnel de Roda de Berà són molt necessàries, milloraran el servei de Rodalies", ha defensat.

Els alcaldes de Tarragona i el Vendrell, Rubén Viñuales i Kenneth Martínez, han destacat l’organització “impressionant” del dispositiu de transport alternatiu desplegat per Renfe però han apuntat que faran els “canvis necessaris” per millorar el fluxe de trànsit de les desenes de combois mobilitzats. “No podem dir que tot hagi anat perfecte, però hem de veure quins canvis són necessaris per a què sigui una maquinària ben coordinada”, ha afirmat Viñuales als mitjans, augurant que el nombre d’usuaris anirà a més els propers dies. En el cas del Vendrell, l’alcalde ha assegurat que han redistribuït el trànsit i ha requerit que les obres no s’allarguin més del previst per minimitzar les molèsties als veïns.