La pitjor collita d'arròs en dècades

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya ha quantificat que la minva de la producció d'arròs ha estat finalment del 13,8%, respecte a l'anterior. De les 122.252 tones de 2022 s'ha passat a 105.381 tones enguany. La xifra és un 22,47% inferior a la mitjana dels últims quatre anys, que va ser de 135.919 tones i la FCAC la qualifica de "la pitjor collita" de les últimes dècades.

Així i tot, el balanç final és millor del previst inicialment. Els productors temien no arribar ni a les 90.000 tones amb la incertesa que suposava disposar de la meitat de l'aigua de reg. Hi ha moltes zones i explotacions amb pèrdues per sobre del 30%. Les varietats Bomba i Provisia són les més afectades, amb una caiguda de la producció entre el 25% i el 40%

La Federació preveu que l'oferta d'arròs a Espanya serà "molt baixa" perquè s'ha reduït "dràsticament" la superfície sembrada en comunitats autònomes productores. Això es tradueix amb preus a l'alça. Uns preus que ja havien incrementat "notablement" la darrera campanya situant-se sobre els 400 euros per tona.