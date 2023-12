Dos morts i un ferit en una sortida de via a l'N-240 a Montblanc

El conductor i la passatgera posterior d'un turisme han mort en una sortida de via a l'N-240 a Montblanc. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre va passar diumenge a les 23:50 hores, al punt quilomètric 32,4. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe va sortir de la carretera i va impactar contra un arbre.

Una noia de 19 anys i veïna de Tarragona que viatjava a la part posterior del vehicle va perdre la vida. El conductor, un home de 23 anys, també veí de Tarragona, va quedar ferit greu. El van traslladar a l'Hospital Joan XXIII on ha mort la matinada d'aquest dilluns. A més, la passatgera davantera de l'automòbil, va patir ferides de gravetat i la van dur a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Arran de la incidència, van activar-se vuit patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers, que van fer tasques d’excarceració, i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques.