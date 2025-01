Preparant el 30 aniversari

PortAventura World va tancar el 6 de gener una "bona temporada" segons ha explicat el director general del parc temàtic, Fernando Aldecoa, tot i que no ha avançat xifres de visitants. En tres dècades PortAventura ha rebut més de 100 milions de visitants.

Aldecoa ha insistit que es troben immersos en els preparatius del 30è aniversari. A partir de la primavera els visitants ja podran gaudir d'una nova desfilada, amb la cançó i les carrosses renovades, un nou espectacle acrobàtic al Gran Teatre Imperial de la Xina. També una renovada oferta de restauració, en què es recuperaran alguns dels plats "mítics". Així mateix, es posarà a la venda una línia de marxandatge amb col·leccions especials per a l'aniversari i d'altres "vintage".

A l'estiu el parc té previst estrenar el nou final de FiestAventura, un espectacle d'entre vuit i deu minuts de durada que comptarà amb més de 300 drons. El director ha convidat a tots els visitants que en algun moment han visitat el parc d'atraccions a tornar-hi aquest any "per recordar les experiències inoblidables que van viure aquell cop".

El parc obrirà la temporada 2025 el pròxim 1 de març, engalanat per l'ocasió, però sense cap nova atracció, tal com ha confirmat el seu director. Sí que ha comentat que pensen en "projectes de futur" que no ha desvelat.