La nova ordenança de terrasses proposa unificar horaris per tancar

L'Ajuntament de Tarragona ha presentat la proposta per fer una nova ordenança de terrasses que s'ha presentat a la comissió d'estudi. El consistori vol unificar els horaris de tancament, que seria a la mitjanit de diumenge a dijous, i fins a la una de la matinada els caps de setmana, festius i vigílies. També es preveu ampliar fins a les dues de la matinada els caps de setmana de l'estiu.

L'ordenança també defineix les zones d'ocupació de la vorera i les zones lliures de pas. En voreres de menys de tres metres no es podran posar terrasses i l'espai per als vianants serà d'1,8 metres i mai superior a la meitat de la vorera. Les estructures de sustentació dels tendals haurà de ser lleugera per minimitzar l'impacte visual.

Les terrasses hauran d'estar a un mínim de deu metres de les façanes, no s'hi podrà reproduir música ni so, tot i que les actuacions en viu o retransmissions esportives queden fora de l'ordenança. Des del consistori han remarcat que en sis anys de regularització s'ha passat de 330 terrasses sense vigència el 2021, a només 24 enguany.