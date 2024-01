L'Ajuntament de Tarragona compra una màquina per recollir pèl·lets de les platges

L'Ajuntament de Tarragona ha comprat una màquina garbelladora per recollir pèl·lets de les platges de la ciutat. Es tracta, concretament, d'un petit tractor que porta un rasclet incorporat a la part posterior i un dispositiu que recull els microplàstics. Es tracta d'un nou dispositiu que s'està assajant per primer cop, precisament, a Tarragona.

"Actualment, la neteja de les platges ja es duu a terme de manera manual i mecànica. Aquestes eines no son tan precises per començar a eliminar els pèl·lets i calia trobar una solució per disminuir en gran mesura aquests fragments tant petits", ha explicat la consellera de Neteja, Sonia Orts.

L'aparell ha costat 16.000 euros, provinents d'una subvenció dels fons Next Generation.