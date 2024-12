El pessebre de sorra de la Pineda celebra el 25è aniversari

El pessebre de sorra de la Pineda ja és una tradició dels dies de Nadal al Camp de Tarragona. Enguany arriba al quart de segle i per això és més gran que mai. A causa de les dimensions, també és més elevat el nombre d'artistes que han estat treballant. N'hi ha onze en total, nou d'estrangers i dos catalans.

En aquesta edició especial s'han esculpit algunes escenes per celebrar els 25 anys. Per exemple s'hi pot veure un pastís de sorra gegant per commemorar l'aniversari. La característica principal del monument és la seva grandària, a més de ser una obra efímera.

El pessebre ja es pot visitar en la seva màxima esplendor. Es podrà veure fins al 6 de gener a la platja de la Pineda, a l'altura del parc del Pinar de Perruquet.

Una de les novetats d'aquest Nadal és la primera edició del festival Nomad. S'instal·larà al mateix parc els caps de setmana del 14 i 15 de desembre i el 21 i 22 amb diverses activitats com el mercat de Nadal, un espai gastronòmic, tallers i espectacles familiars i actuacions musicals.