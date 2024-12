L'estació de Cunit passarà a ser el centre del pla alternatiu durant les obres a Sant Vicenç de Calders

L'estació de Cunit passarà a ser el 'hub' ferroviari del Pla Alternatiu de Transport durant els quatre caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Concretament, seran els dies 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març.

Els treballs afectaran les línies R2 Sud, R4 i els Regionals del Sud. Entre aquestes, l'R13, R14 i R15 seran les que es veuran més afectades, ja que la circulació ferroviària entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa i, per tant, aquests usuaris hauran de fer el trajecte per carretera.

Per això, Renfe ha ampliat el nombre d'autobusos disponibles, que passaran dels 87 actuals a 137, els quals faran més de 1.000 expedicions. En concret, l'R2 Sud comptarà amb tres trens per hora i sentit entre l'Estació de França i Cunit. A més, s'hi sumarà el servei alternatiu per carretera des de Cunit fins a Sant Vicenç de Calders.

La línia R4 comptarà amb servei ferroviari entre Manresa i El Vendrell, així com transport alternatiu per carretera entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders.

El servei ferroviari de les línies R13, R14 i R15 faran parada a Tarragona, ja que durant aquests caps de setmana, la circulació entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa. Des de Tarragona, es mantindrà el servei alternatiu per carretera tant des de l'estació d'autobusos Battestini, com des de la mateixa estació de trens.

Per la seva banda, l'R17 (Barcelona-Tortosa/Ulldecona) també farà parada a Tarragona, des d'on els passatgers hauran d'agafar un bus fins a Cunit, si volen arribar a la capital catalana.

Reus, La Plana, Vila-seca, Cambrils, l'Hospitalet de l'infant, Torredembarra i Altafulla també comptaran amb el servei alternatiu per carretera per poder arribar fins a l'estació de Cunit.

Crítiques dels usuaris

L'anunci no ha acabat d'agradar als portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Picamoixons-Cunit per carretera "duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona". Per la seva banda, la portaveu de la Plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha aprofitat la trobada amb Carmona per recordar-li que els trens continuen arribant tard.

Unes crítiques envers el servei ferroviari que també ha compartit l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, qui considera que "estan vivint una discriminació territorial i econòmica", sobretot, els passatgers de la Ribera d'Ebre i el Priorat. Per això, ha traslladat al director de Rodalies, Antonio Carmona, la situació que viuen els usuaris d'aquestes comarques, els quals "tarden fins a sis hores en anar i tornar de Barcelona".