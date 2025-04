La URV impulsa una nova càtedra de sostenibilitat i innovació turística a Salou

Salou acull la nova Càtedra d'Innovació i Recerca Turística de la Universitat Rovira i Virgili (URV), un programa finançat per la Diputació de Tarragona, en marxa des de fa uns mesos, que lidera un equip multidisciplinari de Geografia, Empresa i Història de l'Art de la universitat.

Els primers projectes impulsats són el concurs SouvenirART, amb l'artesania com a "element diferenciador" de l'oferta turística, accions de sostenibilitats per a hotels i càmpings, o la definició d'experiències nàutiques i d'inclusives en aliança amb l'Escola Nàutica Costa Daurada, Impulsa Igualtat o la International Social Tourism Organisation.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha explicat que la càtedra sorgeix "de la idea de crear un espai de recerca, d'innovació i xarxa" per posicionar l'activitat turística des d'una perspectiva acadèmica i científica, i generar coneixement i "molt rigor" per impulsar la destinació Salou – Costa Daurada com un referent de "sostenibilitat, qualitat i innovació".

El rector de la URV, Josep Parallés, ha recordat que la universitat participa en 23 càtedres d'empresa actualment, de diversos àmbits de coneixement, i ha defensat que "era important tenir-ne una en un àmbit específic com és el de turisme". Pallarés ha assenyalat "l'impacte" que la recerca genera en la societat i s'ha parlat de com es pot millorar l'experiència turística del visitant a la vegada que es fa el mateix amb la qualitat de vida del resident.

La nova càtedra és dirigida per la professora de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV Marta Nel·lo. Compta amb finançament del Patronat Municipal de Turisme de Salou i de 30.000 euros de la Diputació de Tarragona, dins del marc del conveni entre l'ens provincial i la URV per finançar activitats de la càtedra. L'equip d'investigadors ocuparà un espai del rehabilitat Xalet Fort.