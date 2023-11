Els apartaments turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre rebutgen la nova regulació

L’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre ha titllat “d’irresponsable” la nova regulació de llicències de pisos turístics, aprovada pel Consell Executiu del Govern.

El president de l’Associació, Joan Calvet, ha criticat que la mesura s’hagi pres d’una forma “precipitada” i “contrària a dret”. Des de l’entitat han exigit que es faci un diagnòstic acurat de la realitat del sector abans de posar en marxa una llei que consideren és una “expropiació encoberta”. L’AAT, que representa 25.000 places de tota la demarcació, ha afirmat que si s’acaba aprovant, “la Generalitat haurà de d’afrontar les reclamacions d’indemnització que podrien exigir fins a 20.000 famílies tarragonines propietàries de pisos turístics”.

Unes afirmacions que ha compartit l’alcalde de Salou, Pere Granados, qui ha assegurat que el decret s’acabarà impugnant jurídicament, ja que considera que molts propietaris recorreran la normativa. “Una vegada més, el criteri és el de la població i no el nombre de turistes que ens visiten”, ha denunciat Granados, qui ha detallat que “per Salou passen més de dos milions de visitants”. Segons l’alcalde, la nova llei “atacaria el principi d’igualtat”, ja que, segons calculen, el municipi hauria de reduir a la meitat l’oferta actual. “Una vegada més, no s’han assumit les responsabilitats des del Govern i s’ha traslladat als municipis grans i petits una situació complexa”, ha criticat el batlle, qui ha lamentat que no s’hagi consultat, prèviament, als municipis turístics.