La Guàrdia Civil desmantella tres clíniques estètiques il·legals

La Guàrdia Civil ha desmantellat tres clíniques estètiques clandestines ubicades en domicilis particulars de Tarragona, València i Alacant, que feien tractaments estètics sense qualificació professional ni autorització sanitària. Els centres feien servir medicaments sense control mèdic i oferien preus econòmics d'uns 200 euros.
Les clíniques formaven part d'una xarxa criminal dedicada al tràfic internacional de medicaments i productes sanitaris que distribuïa els fàrmacs per Espanya, Lituània i el Regne Unit. L'operació, que s'ha denominat 'Zlata', ha permès detenir el líder del grup i tres persones més s'estan investigant. A més s'ha localitzat un magatzem amb 1.200 vials de toxina botulínica i 382 xeringues d'àcid hialurònic.