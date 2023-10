La Intel·ligència Artificial protagonista a la Ribera d'Ebre amb el MWC

Coincidint amb la històrica fira multisectorial de Móra la Nova, a la plaça de l'Església s'instal·larà una carpa amb un circuit tecnològic sensorial, amb experiències immersives que només s'han vist al Mobile World Congress de Barcelona, a Shangai o a Las Vegas.

Els visitants podran generar un avatar amb reconeixement facial, descobrir un aperitiu combinat amb dades del metavers o música en nous formats de contingut digital, i entrar al 'Plantivers' per conèixer noves formes de robòtica i Intel·ligència Artificial a través d'una planta intel·ligent amb qui interactuaran.

El youtuber Carlos Santana i l'enginyera Salomé Valero, referents de la IA, encapçalaran una jornada de debat, el 27 d'octubre, on parlaran de les noves solucions digitals per a àmbits com l'educació, el medi ambient i la salut. Al Casal Municipal es faran les àgores participatives de reflexió i debat.