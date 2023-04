Creu Roja fa una crida per aconseguir un miler de llibres per a infants vulnerables

Amb el lema 'Llegim pels nostres drets', l'entitat ha llançat una nova campanya solidària amb l'objectiu de remarcar la importància de la lectura entre els més joves, com a eina d'aprenentatge i oci saludable, i també per garantir-los l'accés a la cultura, independentment del seu context socioeconòmic.

L'organització busca exemplars nous, no bèl·lics i no sexistes, que estiguin adreçats a edats d'entre els tres i els catorze anys, així com escrits en diversos idiomes.

Els llibres es poden donar a les oficines de Creu Roja de la demarcació o bé es pot fer un donatiu econòmic a l'entitat perquè n'adquireixi de nous.

Aprofitant la diada de Sant Jordi 2023, el voluntariat del departament de Joventut de l'organització establirà un punt de recollida de llibres el dissabte a la Plaça Corsini de Tarragona, on es farà una jornada d'activitats familiars organitzada per Mercats de Tarragona. Amb tot, la campanya de recollida estarà oberta tot l'any.