Brot de grip aviària al Delta

Acció Climàtica ha activat el protocol per protegir l'aviram, de granja i d'autoconsum, al delta de l'Ebre davant la detecció d'un brot de grip aviària a la zona. Els Agents Rurals han trobat almenys tres xatracs morts pel virus, segons han confirmat les anàlisis del Laboratori Central de Veterinària del govern central.

Les mesures de protecció de les granges ja es van posar en marxa la setmana passada, davant dels primers indicis. Com ha recordat el director del Departament a l'Ebre, Jesús Gómez, les primeres visites a les granges afectades pel protocol han confirmat que no hi ha afectació de grip aviària en ocells de cria, però l'aïllament de l'aviram s'ha d'allargar durant trenta dies, en un radi de 10 quilòmetres d'on han aparegut els animals infectats. La mesura afecta 18 granges de Deltebre, l'Ampolla i Camarles, on s'intensificaran els controls.

El director dels serveis territorial d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a les Terres de l'Ebre apunta que "encara cal veure com evolucionarà" el brot de grip aviària, però recorda que abans ja se n'han detectat en aus silvestres als aiguamolls de l'Empordà o València. Com a València, els animals afectats són xatracs, però es desconeix si migren malalts o si s'han infectat aquí, on la població d'aquesta espècie és ja molt estable. El Departament assenyala que caldrà veure si és "una espècie més sensible en aquest virus" que altres ocells salvatges.