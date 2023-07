Un agost sense el cartell de complet

El sector turístic de la Costa Daurada preveu assolir entre un 85% i un 90% d'ocupació durant el mes d'agost després d'un juliol atípic, amb menys reserves respecte a l'any passat. En aquest context, la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme a la província de Tarragona descarta penjar el cartell de complet enguany, a diferència d'anteriors campanyes.

El sector justifica la situació per la davallada del públic francès i belga, amb la climatologia i l'economia com a factors clau a l'hora de triar destinació. Els pronòstics encara són menys optimistes a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Delta, on es calcula que només s'ocuparan la meitat dels allotjaments rurals després d'un mes de juliol amb una ocupació mitjana del 20%.

El president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Juanjo Bel, creu que la tendència generalitzada a desplaçar-se amb avió cap a destinacions turístiques més llunyanes està penalitzant aquest estiu l'oferta nacional.