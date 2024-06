Rufián no descarta una repetición electoral y evita pronunciarse sobre si Illa será presidente: "Si me meto me montan un pollo"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha descartado este miércoles que pueda haber una repetición electoral en Cataluña, ya que cree que "todo es posible".

Rufián ha rehusado opinar sobre si su partido estaría dispuesto a apoyar al líder del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.

"Si me meto me montan un pollo en Cataluña increíble. No me meto", ha declarado a los medios a la entrada del pleno del Congreso preguntado sobre la posibilidad de que Illa sea presidente, sobre todo después de que ERC y PSC alcanzaran un principio de acuerdo para que los republicanos catalanes entren en el Gobierno municipal de Barcelona.

Rufián no ha querido opinar sobre si hay un acercamiento entre ERC y Junts después del pacto entre ambos y la CUP para que la formación de Carles Puigdemont presida la Mesa del Parlament catalán, y ha dicho que quien está al frente de las conversaciones para posibles pactos es el comité negociador de su partido.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha respondido con un escueto y rotundo "sí" al preguntarle si ve a Illa de presidente