La Zona Franca de Barcelona i Onda Cero reconeixen la tasca de Get Up, Fundació Anne i Amb drets

El primer reconeixement ha estat per a la Fundación Get Up, que treballa en l’acompanyament integral d’aquelles famílies que estan en risc d’exclusió social. En l’objectiu de trobar feina, aquesta entitat té en compte totes les vessants de la persona, des del punt de vista professional però també la part emocional i social. En un context d’incertesa econòmica com l’actual, el repte és aconseguir que aquestes persones i les seves famílies siguin independents i autònomes a llarg termini. Per fer-ho possible, Get Up col·labora amb altres entitats socials i empreses per promoure oportunitats reals d’ocupabilitat. Per la seva labor en aquest terreny, ha rebut un xec de 6.000 euros i una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero. A més, se'ls ha fet entrega de litografia “Suite Equus” de l'artista Margarita Gil Granero.

També s'ha reconegut l’entitat Amb Drets, que des de fa 8 anys treballa per integrar a la nostra societat les persones refugiades. En aquest sentit, l’associació defensa la implementació d’un programa de mentoria d’acollida per tal que les persones que s’han vist obligades a fugir dels seus països d’origen per conflictes bèl·lics, polítics o religiosos interns puguin arrelar a casa nostra amb el suport d’un professional. Per aquesta tasca, Amb Drets ha rebut una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Maria Guinovart.

Finalment, també ha estat reconeguda Anne Fundació, que treballa la psicologia clínica, trastorns afectius i emocionals, del son i d’alimentació dels joves. Des de 1987, l’entitat fa tasques d’identificació i diagnòstic d’aquest tipus de trastorns i també el seu abordatge psicoterapèutic per millorar el benestar de l'infant o adolescent i del seu entorn. Una tasca que també ha estat valorada amb una campanya publicitària de 120 falques radiofòniques a Onda Cero Catalunya, així com la litografia “Gravat sense títol” de l'artista Josep Maria Guinovart.

10 d'anys d'història

El Ciutat Solidària arriba a la seva desena edició. Per commemorar aquest aniversari tan especial, s’ha duplicat la quantia econòmica del primer reconeixement i, també per primera vegada, són tres les entitats guardonades entre les prop de quaranta associacions que han passat durant aquest any pel programa "La Ciutat" d'Onda Cero Catalunya, sota la secció setmanal "Ciutat Solidària" patrocinada pel CZFB. Des que va començar aquest espai ja han passat pel programa de ràdio prop de 400 entitats socials sense ànim de lucre.

L'acte ha comptat amb la participació de la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, així com del director general d'Atresmedia Radio, Ramón Osorio, i del director d'Atresmedia Radio a Catalunya, Francesc Robert.

Blanca Sorigué ha celebrat el desè Reconeixement Ciutat Solidària i ha donat l'enhorabona a les tres entitats guardonades, però també a les prop de 40 candidatures participants d’aquest any per la importantíssima feina social que realitzen. En aquest sentit, ha avançat que "seria el moment de pensar en les 400 i fer alguna cosa per totes elles, però no estem pensant en termes econòmiques sinó en una visibilitat superior a la que han tingut fins ara".

De la seva banda, Ramón Osorio ha agraït a totes les entitats la tasca que fan per "contribuir a fer una societat millor" i "tenir els valors que han de representar la nostra societat". Osorio ha afirmat que Onda Cero està "molt orgullós d'haver donat veu a tantes entitats durant tant temps".