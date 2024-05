Xavi contra Michel

Esta temporada ha sido la de la consagración de Míchel en el banquillo del equipo rojiblanco, ha sido el gran vencedor de la magnífica temporada del conjunto Gironi y se ha revalorizado, convirtiéndose si en el entrenador de moda, en uno de los más importantes que existen ahora mismo en el panorama futbolístico español. Michel ha sabido sacar el mejor rendimiento a todos y cada uno de sus jugadores y ha convertido un buen grupo de futbolistas en un magnífico colectivo que ha competido la liga desde la primera jornada con un nivel extraordinario y siendo de los equipos más atractivos de ver jugar al fútbol. No en vano, incluso en el Barça algunas voces comentaron la opción y la posibilidad de que en caso de que no siguiera Xavi, Michel sería una opción muy válida, aunque evidentemente el propio Manchester City o el Girona no dejarán escapar al magnífico técnico madrileño. Si habláramos de ADN o de estilo desde luego el de Michel no difiere mucho del que gustan los aficionados del Barcelona, siendo protagonista con el balón, buscando la portería contraria y jugando con una gran rapidez. Tiene buenos futbolistas, pero quizás les ha sacado más rendimiento de lo que cabría esperar y muchos de ellos nunca habían estado al altísimo nivel que han practicado esta temporada.

Por tanto, para Xavi es una prueba de fuego importante y una reválida para confirmar después de el baño futbolístico de la primera vuelta en el estadio olímpico, que con sus futbolistas es capaz de ganar a este equipo y sacarle tan buen rendimiento y provecho, como lo hace su homónimo en el otro banquillo. Habrá duelo por tanto de técnicos y entrenadores con el morbo de que una nueva victoria del Girona dejaría tocado a Xavi y complicada la recta final del campeonato al Barcelona.

Es de esperar la mejor versión del equipo azulgrana después de haber tenido tiempo suficiente para recuperarse y salvar los muebles ante el Valencia, en un encuentro en el que se volvieron a mostrar ciertas carencias que arrastra a lo largo de toda la temporada, en especial, los gravísimos errores defensivos que tanto le penalizan.

Atractivo encuentro, tremendamente igualado y competido, aunque parezca increíble por la diferencia de presupuestos de uno y otro equipo. El estadio será además una olla a presión y el público local esperará que su equipo vuelva a estar a la altura de las circunstancias ante los grandes, ya que el único partido que ha perdido este año en su estadio, fue de forma contundente ante el próximo campeón de liga el Real Madrid.

Si se impone la lógica y el Barcelona está al nivel que nos ofreció en la semanas de los partidos europeos, excepción, hecha del encuentro de vuelta frente al PSG, se verá un partidazo porque el Girona ha vuelto a encontrar su mejor nivel y porque a ese nivel el Barcelona es capaz de vencer en cualquier escenario. Partido para no perderse.