Vuelve la Champions

En el primer sorbo del día de ayer ya se demostró que los grandes siempre están ahí presentes y que por norma suelen fallar muy poco. El primer detalle lo mostró un Manchester City muy superior al Copenhague, que bastante había hecho de manera sorprendente en meterse en esta ronda, dejando fuera ni más ni menos que al millonario Manchester United. Los de Guardiola pasan por ser indiscutiblemente el gran favorito del torneo, si nada se tuerce son los principales aspirantes a revalidar el título que lograron la temporada pasada. Sus mejores jugadores están en un gran momento de forma y practican una enorme regularidad en todos los partidos. Guardiola vive sus momentos y horas más dulces desde que es entrenador del equipo británico.

El Real Madrid, por su parte, se llevó un mejor resultado que partido del complicado choque que disputó en Leipzig. Salió muy mal el choque y estuvo apunto de recibir alguna advertencia y algún gol en los primeros compases, uno de ellos enormemente polémico la no concesión del tanto marcado por los alemanes Que ha generado tantos comentarios. Da la sensación de que el gol puede ser dado válido porque a Lunin no parece que le moleste mucho el jugador alemán que está detrás de él y que por tanto no intervendría en la jugada como apuntan algunos comentaristas arbitrales. Por contra su presencia, también puede interpretarse como que molesta Para despistar al portero. No me parece una jugada clara, pero me inclinaría más por la concesión del gol. Sin embargo, sabiendo que en el VAR estaba el ínclito holandés Van Voeckel, que anuló un gol al Barcelona contra el Inter de Milán y concediera otro incomprensiblemente en San Siro, empiezo a entender un poco más. Es uno de los peores árbitros de VAR y lo demostrado permanentemente los últimos tiempos. Con él siempre hay una gran polémica. Capítulos arbitrales al margen, el Real Madrid sigue demostrando que compite muy bien y en especial en Europa. Diezmado por las bajas se sobrepuso un arranque muy malo y con un espectacular Lunin que hizo hasta nueve paradas de mérito impidió que los alemanes marcaran algún gol y rentabilizarán su mejor fútbol. El resultado no es justo del todo, pero es fútbol y los blancos dan un paso de gigante para la siguiente ronda a poco que sentencia en su estadio ante unos alemanes que han perdido potencial respecto a la temporada pasada. El Madrid superó la ausencia de Bellingham y tuvo en Brahim una vez más a un gran estilete. El malagueño está sorprendiendo por un gran rendimiento en los últimos tiempos y es un alivio para Ancelotti. Al final lo dicho los grandes siempre están.

Hoy le toca el turno al PSG de Luis Enrique que me parece el tapado de esta competición y un equipo que va a ir a más a buen seguro de aquí a final de temporada. Está creciendo y le veo capaz de competir con cualquiera de los grandes trasatlánticos europeos. Para el Bayer de Munich será una gran reválida con Tuchel en el ojo del huracán, la Lazio, un equipo correoso al que debe doblegar y con una situación que se le complicaría en caso de caer en Europa. Así de bonita es la Champions, la pasión de los grandes, la competición más hermosa del mundo a nivel de clubes.