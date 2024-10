"Volem introduir la perspectiva antiracista com s'ha fet amb el gènere"

Carles Serra, director de la Càtedra d'Anàlisi i Acció Antiracista de la Universitat de Girona, explica a 'La Brúixola' que "la ciutat de Girona és un exemple d'interculturalitat i m'agradaria que fos un referent de formació i polítiques antiracistes". Des de la Càtedra estan en conversa permanent amb altres entitats, però en aquesta ocasió, han elaborat un conjunt d'accions amb l'Ajuntament de Girona que passen per la formació, la detecció i la conscienciació. "Hem nascut per despatxar feina d'un tema que hem passat de puntetes i ara volem agafar el toro per les banyes", assegura Serra.