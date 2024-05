Vitor Roque

Es evidente que no ha convencido hasta el momento a Xavi Hernandez en el tiempo que le ha visto entrenar con el equipo, puesto que apenas ha tenido minutos a lo largo de la temporada y lleva cinco partidos sin jugar ni un solo minuto. Si Xavi viera en el jugador cualidades y actitudes suficientes como para ser titular nadie dudaría que lo haría jugar, y si está por detrás del resto de los delanteros es porque cree que no mejora lo que hay. Es una situación muy delicada para afrontar y para explicar a los aficionados, pero es fundamental que haya mucha luz y se explique el porqué el club cometió esta operación que parece de elevado riesgo y elevado precio en la precaria situación económica que tiene la entidad. Pagar más de 30 millones fijos y otros tantos en variables con la precaria economía solo se explica por un jugador que te garantice éxito y que prácticamente te ofrezca una mejoría importante del plantel que tienes porque son muchos millones para una tesorería casi vacía. Antes de tomar la decisión de si debe irse cedido o traspasado o si debe quedarse en el club que todo puede ocurrir, alguien debe explicar muy claramente por qué el Barcelona Tropieza tanto en Brasil con estos fichajes y tiene tan poca fortuna a la hora de buscar a Cracks, y siempre con los mismos intermediarios y con los mismos nombres. No es normal que equipos como el Oporto en Brasil o el Real Madrid hayan conseguido traer grandísimos futbolistas desde mucho tiempo y acertar casi siempre las operaciones y que curiosa y paradójicamente sea precisamente el Barcelona, de los pocos clubes importantes europeos que más trabajan en Brasil, y menos aciertan a la hora de elegir futbolistas. Que mala casualidad. Por eso, es fundamental o que el Barcelona cambie sus contactos en Brasil y sus ojeadores o que definitivamente deje de inspeccionar un mercado que no le ha traído más que disgustos y despilfarros económicos. Tan importante como tratar de no perder la inversión realizada y que Tigrinho sea útil en el futuro es la claridad en todo lo que ocurre en el Barcelona. Sobre todo luz y taquígrafos, explicación clara de quien hace las operaciones, por qué y por cuanto.