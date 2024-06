El vessant familiar del suïcidi: "No s'ha tornat a pronunciar el nom del meu germà a casa"

L'AlbertoGómez ens presenta 'Contra el silencio', el llibre en què explica com acompanyar en el dolor a les persones que han perdut un ésser estimat a conseqüència del suïcidi. Gómez explica que va llegir una contraportada de la psicòloga Cecília Borrás on explicava el cas de la mort del seu fill i s'hi va sentir identificat. Alberto Gómez explica que el seu germà es va suïcidar ara fa 26 anys i reconeix que el tema s'ha convertit en un tabú a casa seva: "No s'ha tornat a pronunciar el nom del meu germà a casa", diu. El col·laborador afegeix que "em vaig enfadar molt, però no pots retreure-li res, tens preguntes que no obtindràs mai la resposta". També reconeix que "seria un somni que sortís una conversa sobre ell amb la meva família i així poder recuperar històries".

L'assessor en comunicació explica com va arribar a formar part d'un grup de suport defamiliars que es troben en la mateixa situació. Assegura que "aquestes reunions donen vida" i que "entre els membres del grup de dol intentem fer petits passos per trencar el silenci". A través del llibre 'Contra el silencio' Alberto Gómez explica que "tots som agents actius" i que, com a societat, hem d'admetre quan no estem bé. En aquest sentit, posa com a exemple el cas del jugador de bàsquet, Ricky Rubio.