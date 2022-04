Vender a De Jong

No hay muchos jugadores que tengan un mercado importante y que pueda permitirse el lujo de prescindir el Barcelona. O prescindes de un jugador joven de los que tienes mucho futuro y que son la posible base del equipo en los próximos años o lo haces de algún jugador más mediático y con cierto peso en la plantilla como podría ser el caso de Frankie de Jong.

No hay muchos más como el que tengan tanto mercado futbolístico y un precio que pueda considerarse interesante como para arreglar la complicada situación económica.

El tema es y el debate si el Barcelona debe prescindir de un jugador como de Jong o tratar de recuperarle futbolísticamente porque siempre te queda la sensación de que es un jugador con una enorme calidad y que puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta el momento.

El centrocampista holandés ya tenido tiempo suficiente para tratar de demostrar que se aclimata el sistema de juego del Barcelona y que puede ofrecer su mejor nivel y solo lo ha hecho con cuentagotas en algunas oportunidades pero la mayoría de las veces ha estado muy por debajo de las expectativas y ha generado multitud de dudas.

Tiene un problema añadido su coste tan elevado superior a los 75 millones más variables obliga a venderle a un precio muy alto para tener una plusvalía que sirva para aliviar las arcas del Barcelona.

Venderle por menos dinero o no generar plusvalía no tiene ningún sentido, porque el Barcelona perderá un centrocampista que sabe que tiene un gran potencial y apenas sacará beneficio económico.

Todo lo que no sea una oferta casi casi irrechazable no tiene lógica para el Barça.

Y luego me surge la pregunta obligada si se va de Jong es para atraer a alguien que estés convencido que te va a mejorar el rendimiento o que te pueda mejorar el rendimiento porque de lo contrario pierdes dos cosas un futbolista que ya conocías y que tiene un gran potencial y un dinero que has vendido y no lo has sabido reinvertir.

Salvo oferta millonaria no merece la pena venderle esa es la realidad.