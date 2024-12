"Valorem molt negativament l'acord amb la CE"

Després de dues jornades intenses de negociacions, la Comissió Europea ha decidit esmenar la seva pròpia llei i permetre que els pescadors puguin sortir gairebé els mateixos dies que aquest any. Això sí, s'han concretat unes mesures mediambientals compensatòries que els pescadors veuen molt difícils de complir. Antoni Abat, president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, ha explicat a 'La Brúixola' que ja fa cinc anys que el sector aplica mesures i "estem decebuts perquè no s'ha tingut en compte tot aquest esforç". Entre altres, assegura, han tancat permanentment espais de pesca de per vida i de manera temporal, han establert portes que no tenen contacte amb el fons marí i han fet canvis en les malles de pescar. Preguntat pel cas de Palamós, on apunten que les mesures de la Comissió Europea no els afecten perquè ja les estaven posant en pràctica, Abat considera que "no ho han contat bé" i recorda que la pesca és "una feina molt territorial". En aquest sentit, assegura que cal mirar cada cas individualment, però que "l'acord no és bo pel pescador català". Pel que fa a les ajudes que han promès el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el president de la Federació es mostra agraït, però lamenta que "crec que no tindran gaire marge de maniobra".