Vall d'Hebron opera un tumor al paladar tou amb una tècnica que combina robòtica i 3D

L'hospital Vall d'Hebron ha aplicat una nova tècnica per localitzar i extirpar tumors a la part tova del paladar mitjançant la robòtica i la tecnologia 3D. És el primer centre que ha utilitzat aquesta tècnica, que s'ha servit d'un robot cirurgià per accedir al tumor a través de la boca, evitant fer una incisió al coll i preservant els sentits de la pacient. El procés habitual per operar aquest tipus de patologies implicava una cirurgia oberta que podia afectar la respiració, la parla i la deglució.

Una maqueta en 3D ha servit d'entrenament

Per a tenir un coneixement encara més precís de l'espai i aconseguir que la cirurgia fos el màxim personalitzada, l'equip mèdic va imprimir el tumor de la pacient amb peces de resines. A partir d'aquí, els metges van preparar l'operació amb el robot cirurgià Da Vinci. Amb aquest aparell es va poder minimizar el risc de complicacions i reduint el dolor postoperatori.