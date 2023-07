Ruiz ens convida a visitar el centre, tant de dia com de nit, i poder conèixer les propostes lúdiques programades i les històries més intrigants que amaga la capital catalana. A més, la Mercè Ruiz suggereix també visitar el centre comercial les Arenes per gaudir de la seva oferta gastronòmica així com endinsar-se a Ikono, l'experiència més immersiva que hi ha a la ciutat.