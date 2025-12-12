Tres nous casos de pesta porcina africana eleven a 16 els positius

Els resultats han estat verificats pel laboratori d’Algete, a Madrid, després de l’anàlisi de senglars morts localitzats dins el radi inicial del brot. Segons el govern espanyol, fins al moment també s’han examinat 115 cadàvers addicionals, tots ells amb resultat negatiu. Paral·lelament, es manté que no s’ha detectat cap cas en les 55 granges situades dins el radi de 20 quilòmetres, considerat de risc més alt.
Catalunya avança en l’estratègia d’erradicació: inici de captures a la segona corona
A Catalunya, els Agents Rurals han completat el blindatge del radi de sis quilòmetres al voltant del punt zero del brot i ja poden iniciar la captura de senglars a la segona corona de protecció, que abasta fins a 20 quilòmetres. Les captures es faran amb gàbies i armes silenciades, mentre que 54 accessos han estat tancats per impedir el moviment d’animals fora de la zona infectada. També s’han reparat punts de possibles fugues, especialment a prop d’autopistes i vies ferroviàries. Antoni Mur, inspector en cap dels Agents Rurals, ha explicat que el moviment dels senglars es concentra sobretot durant la nit i en zones com desguassos o estructures subterrànies.
El comitè científic prepara un primer informe en un mes i mig
El comitè científic del ministeri encarregat de seguir l’evolució de la PPA ha celebrat la seva primera reunió. En aquesta sessió s’ha acordat elaborar un informe inicial en un termini màxim d’un mes i mig, que analitzarà les possibles causes d’entrada del virus, la seva evolució i les mesures aplicades fins ara.
Durant la trobada també s’ha aprovat el reglament intern de funcionament i els sis científics designats, juntament amb la presidència, vicepresidència i secretaria, han definit els objectius de la tasca encomanada.