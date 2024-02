Tres de cada quatre alumnes catalans en situació de pobresa no reben beca a partir de 3r d'ESO

L’any 2022, només un de cada quatre alumnes catalans en situació de pobresa rebien una beca per finançar els seus estudis a partir de 3r d’ESO. Gairebé 78.000 alumnes en aquesta situació es van quedar sense ajuda. Davant d’això, la Fundació Bofill ha proposat a la Generalitat que inverteixi 450 milions d’euros en beques.

L’objectiu d’aquesta entitat és que, l’any 2030, s’hagi passat del 26% actual al 30% d’alumnat amb pocs recursos que rebi beca. Concretament, es refereixen a beques entre 3r d’ESO i 2n curs d’educació postobligatòria, és a dir, batxillerat o formació professional. Per tot plegat, caldria que el govern català apliqués un nou programa de beques.

Un "estímul" per continuar estudiant

El cap de projectes de la Fundació Bofill, Miguel Àngel Alegre, ha explicat quin és l'objectiu d'aquestes ajudes: "Són beques que s'han d'entendre com un estímul a mantenir el vincle amb l'escolarització, a tenir unes mínimes condicions d'estudi en l'àmbit privat i familiar, i a mantenir la motivació de continuar estudiant durant més temps".

Des de la fundació assenyalen que, en el conjunt dels estudis no universitaris, el percentatge d’alumnat becat a Catalunya no arriba al 17%, mentre que a nivell estatal supera el 23%. Per això, aquesta entitat vol revertir la situació, un pas que considera imprescindible per reduir l’índex d’abandonament escolar a Catalunya, que actualment se situa en el 14%, una de les taxes més altes d’Europa.