OPERATIU SANT JOAN: Trànsit preveu fins a 500.000 desplaçaments de Barcelona cap a la Costa i Pirineus

Per primera vegada després de 14 setmanes des que es va decretar l’estat d’alarma, la mobilitat ja és lliure a tot Catalunya, per això, aquest cap de setmana llarg, pel pont de Sant Joan, es preveu dens a les carreteres.

El departament d’interior desplegarà un dispositiu policial amb 1.400 controls de trànsit, alcohol i drogues, sobretot a les carreteres que van de Barcelona cap a la Costa Brava, Daurada i Pirineus, que és on Interior preveu que la gent es desplaci per celebrar la nit de Sant Joan.

La revetlla de dimarts serà diferent a les anteriors, per la crisi post COVID-19, de fet, serà la primera celebració que la ciutadania pot fer després de mesos de confinament, per això des de Protecció Civil demanen prudència i recorden la importància de mantenir la distància de seguretat, a més de portar mascareta en espais tancats i rentar-se sovint les mans.

Precisament, en el fet de rentar-se les mans, Protecció Civil demana molta atenció a l’hora de manipular petards, ja que el gel hidroalcohòlic és altament inflamable.

A més, el 112 es reforça i és que la nit i matinada de la revetlla de Sant Joan és, junt amb Cap d’Any, la nit de màxima activitat de l’any per al Telèfon d’emergències 112 de Catalunya. Per això el servei es reforça de manera que en algunes franges de la matinada el volum de personal arribarà a tenir un augment del 280% respecte al d’un dia qualsevol.

En aquest sentit, també s’augmenta el nombre de bombers, per atendre el previsible increment de serveis davant el risc d'incendi forestal així com les necessitats tècniques i logístiques que es puguin derivar la nit de la Revetlla. Una nit, en la que Interior recomana celebrar amb grups reduïts de familiars o amistats. Es recomana un màxim de 20 persones, a no ser que les persones convisquin al mateix domicili. Cal evitar les festes multitudinàries i les grans aglomeracions als espais habituals com platges.

En definitiva, serà una revetlla en la que haurem de prendre més precaució que mai, no només pels petards i fogueres sinó també perquè hem de recordar que el virus segueix contagiant.