Torra pide a Puigdemont y Junqueras una "reflexión" sobre sus liderazgos: "Lo debería hacer todo el mundo"

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha emplazado a su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont, y "sobre todo" al exlíder de ERC, Oriol Junqueras a que hagan una "reflexión" sobre sus liderazgos.

"Queremos la independencia porque queremos tener un país mejor. Como nos basamos en esto, no lo podemos hacer con los que no funcionó, y en este sentido me pongo yo el primero. No lo conseguí, no llevé el país a la independencia. Puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo. Es una reflexión que debería hacer todo el mundo", ha asegurado en declaraciones a la prensa en Prada de Conflent (Francia) en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

Las palabras de Torra llegan a pocos meses de que tanto JxCat como ERC celebren sus respectivos congresos en los que renovarán sus liderazgos y actualizarán sus hojas de ruta políticas.

Uno de los objetivos del congreso de JxCat, que se celebrará el 27 de octubre, será el de encontrar un acomodo para Puigdemont, líder moral del espacio pero sin ningún cargo orgánico en el partido.

Un mes después, el 30 de noviembre, tendrá lugar el cónclave de ERC, en el que Junqueras se enfrentará a los afines a la hasta ahora secretaria general, Marta Rovira, por el control de la formación republicana.

Preguntado específicamente por Junqueras, Torra ha dicho que "sobre todo" él debería repensar su liderazgo.