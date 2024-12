La T-Mobilitat arriba als Iphone

Aquest matí s’ha posat en marxa la prova pilot i fins a 1.000 usuaris podran utilitzar el seu Iphone per validar títols de la T-Mobilitat.

París, Barcelona i punt. Aquestes son les úniques metròpolis europees que tenen el permís del gegant americà per descarregar-se des de l’APP Store l’aplicació de la cartera electrònica, imprescindible per pagar amb el mòbil tal i com fan els usuaris d’Android. Es tracta d’un pas més per digitalitzar completament el servei, per acabar amb les targetes físiques, ja que fins al dia d’avui es podia comprovar l’estat de la targeta i fer recàrregues.

L'Autoritat del Transport Metropolità ha tancat l’acord aquesta mateixa setmana, amb el vist i plau dels operadors catalans. Un pacte que arriba dies abans que s’anunciïn els preus de les tarifes per cadascuna de les targetes de cara l’any vinent. Avui, però, no han avançat res en aquest sentit.

Com puc pagar amb el meu Iphone?

Doncs primer de tot t’hauràs de descarregar les aplicacions T-Mobilitat o TMB, on tens totes les teves targetes i dades. La novetat arriba en el següent pas, ja que una vegada t’ho notifiquin des d’aquestes aplicacions, podràs baixar-te des de l’APP Store la cartera electrònica i poder vincular les dades. La diferència amb Android és que per pagar hauràs de tenir l’aplicació oberta, ja que la T-Mobilitat no serà integrada en el Wallet de l’Iphone, on els usuaris guarden la seva targeta de crèdit.

[[H3:A hores d’ara, però, els usuaris estan limitats]]

A les 12 del migdia 250 persones havien vinculat la T-Mobilitat al seu Iphone. Un procés que està obert a un miler d’usuaris. I és que durant les primeres setmanes, l’ATM limitarà la validació a un nombre determinat de persones per comprovar que el sistema funciona correctament, i la resta d'usuaris entraran en una llista d'espera. Quan es faci una obertura massiva es notificarà als interessats. També es preveu la incorporació l'aplicació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.