La matinada del dilluns al dimarts 62 graffiters van accedir a l'andana de l'estació de metro de Vall d'Hebrón (L5) i van pintar quatre vagons que eren estacionats llestos per iniciar el servei al matí. 14 d'ells han estat detinguts. A banda de presentar la corresponent denúncia, TMB contempla emprendre mesures contundents per evitar que es repeteixin més casos. De com es va viure la situació i d'aquestes mesures n'hem parlat amb el director de la xarxa de metro de Barcelona, Òscar Playá.