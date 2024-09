LIDERATGES, l’economia en clau d’igualtat

Tertulia sobre el proptech i el sector inmobiliari

Què és el proptech? Quan parlem de proptech ens referim a qualsevol empresa que utilitza la tecnologia per millorar o reinventar qualsevol servei que ofereix dins del sector immobiliari. PwC i The Fringe Labs van llançar el maig del 2024 un informe conjunt on es van analitzar les dinàmiques del mercat, del proptech i les diferents tendències sobre aquest tema.