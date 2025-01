La tertúlia de la Brúixola: la relació entre Junts i PSOE després del fracàs del decret òmnibus

La suspensió de les negociacions entre PSOE i Junts s'ha fet palès aquesta setmana al Congrés, on PP, VOX i Junts han tombat el decret òmnibus del govern espanyol que incloïa l'actualització de les pensions i les ajudes al transport públic. Ho hem analitzat amb l'analista Jordi Bayer i l'advocat Pablo de Palacio. Amb tots dos, també hem abordat la situació política de Catalunya un cop Esquerra ha comunicat formalment al govern de Salvador Illa que no negociarà uns nous pressupostos i el govern prepara ja la pròrroga pressupostària per al 2025.