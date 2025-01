La tertúlia de la Brúixola: Puigdemont i la qüestió de confiança

El possible trencament de relacions entre el PSOE i Junts queda, de nou, avortat. Aquest divendres el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha de comparèixer per explicar “les conseqüències desagradables” de no acceptar que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. El govern espanyol s’ha afartat aquesta setmana de reiterar que aquest debat per avaluar els suports parlamentaris de Sánchez no es farà però la Mesa del Congrés, l’òrgan que ha d’autoritzar o no la proposta de Junts, ha dilatat de nou la seva resposta. Necessita més temps per estudiar si té encaix jurídic en el reglament del Congrés. És l'escenari polític que hem analitzat amb la Sònia Sierra i el Santi Terraza.

També hem parlat de la reunió entre Carles Puigdemont i Oriol Junqueras a Waterloo per iniciar una nova etapa de relació.