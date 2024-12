La tertúlia de la Brúixola: Junts i el PP al Congrés

De moment, Junts no contempla una aliança amb PP i VOX per treure de la Moncloa a Pedro Sánchez però és evident que populars i juntaires s’entenen en la plana econòmica. Avui Junts – també el PNB – ha votat a favor d’una esmena del PP per derogar l’impost sobre les empreses energètiques que defensa el govern i els seus socis a l'ala esquerra. El fet és que Junts insisteix en posar la traveta a Pedro Sánchez i la pregunta és si s’atrevirà a fer-lo caure després que Puigdemont hagi amenaçat amb una qüestió de confiança.

També hem parlat de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat a Catalunya. El govern ha aprovat aquesta setmana la pròrroga dels comptes actuals a l'espera de tancar un acord amb els comuns i ERC per aprovar-ne uns de nous.