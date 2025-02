El tercer jutjat de guàrdia per combatre la multireincidència a Barcelona obrirà el 15 de març

El tercer jutjat de guàrdia per combatre la multireincidència a Barcelona començarà a funcionar el 15 de març. Així ho ha anunciat el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, a la Comissió de Justícia del Parlament.

La creació d’aquest jutjat, que tractarà delictes lleus de manera immediata, és una de les mesures a curt termini del Departament per posar fil a l’agulla a una situació que afecta especialment la capital catalana. Barcelona representa gairebé la meitat, el 46%, dels delictes lleus que es donen a Catalunya i prop del 60% dels judicis ràpids que se celebren al territori.

Espadaler destaca que, amb aquesta novetat, es multiplicarà notablement la capacitat del sistema judicial: "Ara fem 12.000 judicis l'any amb els dos jutjats que hi ha, amb el tercer passarem a fer-ne 18.000. I vull recordar que entren 14.000 casos, de manera que no només podrem atendre allò que entra, sinó també absorbir el dèficit. Per tant, en un horitzó de dos anys i mig o tres anys, ens posarem al dia".

Catalunya, lluny de la mitjana espanyola en nombre de jutges

Recordem que, d’altra banda, també es posaran en marxa quatre jutjats penals de reforç per celebrar judicis ràpids. Sigui com sigui, Espadaler ha tornat a reivindicar la creació de 55 noves places de jutge situar Catalunya a la mitjana de l’Estat. Cal tenir en compte, tal com ha subratllat el conseller, que Espanya té una ràtio de 12,1 jutges per cada 100.000 habitants i, en canvi, a Catalunya aquesta xifra cau fins als 10,9.