La temporada boletaire torna a posar sobre la taula la necessitat de regular l'activitat

Aquest any s'ha notat un increment de colles de gent que accedeixen a finques privades per collir bolets, que després venen a restaurants i mercats. Es tracta d'una pràctica d’economia submergida que està al marge de la llei. N'hem parlat amb Lluís Pallarès, sotsinspector d'Agents Rurals de la Generalitat, que posa de relleu que ja hi ha altres comunitats autònomes que sí que regulen la pràctica de collir bolets. Amb tot, assegura que amb els mitjans actuals és pràcticament impossible perseguir l'activitat fraudulenta i tampoc no es pot controlar l'accés a terrenys forestals privats.

Cal conèixer el terreny i respectar-lo

Lluís Pallarès, sotsinspector d'Agents Rurals, explica que és molt important saber a quina zona es va, conèixer-la bé i no malmetre-la. Cal matenir l'equilibri entre la vida al terreny i l'activitat que s'hi practica. Destaca que no es pot circular per camins desconeguts, així com no obstaculitzar-los. La Llei Forestal estableix que, per recollir qualsevol producte forestal d'una propietat privada, caldria el permís de la propietat.

El Pirineu i el Prepirineu, les zones més afecades

Al Parc Natural del Cadí-Moixeró, al Berguedà, s'ha detectat un increment d'aquest tipus de recol·lector. Això suposa un problema per al propietari perquè li arrasen la finca i també per al boletaire que va a buscar bolets per a ell perquè ja no troba res. Enguany, la pressió està sent molt elevada.