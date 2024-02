La Televisión Del Real Madrid

Es evidente que estos vídeos Intranquilizan al colectivo arbitral y como seres humanos que son posiblemente salgan mediatizados hacia un lado o hacia el otro, pero que desde luego no ayudan ni contribuyen a la normalidad de la competición es más que evidente y alguien, sea quien sea, debería tratar de poner coto a los mismos. Si el propio club no lo hace y da la sensación de que no tiene interés en así hacerlo y pararlo de una vez por todas, habría que ver quién tiene competencias sobre ello porque una cosa es el ascendente moral y otra es legal o normativo.

El Sevilla tomó la delantera contra el canal televisivo del Real Madrid, mandando un escrito a la Federación española de fútbol, que al parecer no contenía una denuncia propiamente dicha con lo que la Federación lo ha desestimado. Pero es el primer paso. Parece que el propio Sevilla repetirá ya en forma de denuncia Una protesta Formal a la Federación para que tome cartas en el asunto. No es fácil que el organismo federativo más que censurar pueda cerrar o cortar la libertad de expresión de un canal televisivo, salvo que estos sobrepasen las líneas de la ley y no parece el caso.

Pueden ser vídeos de muy mal gusto, de dudoso gusto, Muy subjetivos y dañinos, pero en ningún caso ilegales ni tampoco sancionables ya que el canal televisivo no está bajo jurisdicción de la Federación española de fútbol. Otro tanto la liga de fútbol profesional que quizás podría prohibir algún acceso al canal pero precisamente siendo de un equipo de fútbol, tiene libertad absoluta en su propio estadio, con lo que tampoco hay muchas soluciones. Solo se me ocurre que en un momento de lucidez y de ética, el propio Real Madrid sea consciente del enorme daño que está haciendo la competición y al colectivo arbitral y corte de raíz lo que nunca debió haber comenzado a producirse. De nada servirá que muchos clubes se poesicionen en contra de esas actuaciones del canal televisivo del Real Madrid sonará simplemente a una pataleta eso si cuando todos van en una dirección y tú eres el único que vas en la contraria deberías pensar y reflexionar si no llevas el camino equivocado, que parece que es así.