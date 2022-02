Taula rodona: ‘Purple Washing’

Ariadna Belver, economista i presentadora del programa d’Onda Cero Catalunya: Lideratges, programa de divulgació de continguts relacionats amb la dona i el seu entorn professional; Valèria Aznar Sebastià, cantant del grup de música ‘Angela’, feminista negra i mare; Ana polo, humorista i periodista. Elles tres ens han acompanyat avui en una taula rodona centrada en parlar sobre tots els problemes laborals i socials als que s’afronten les dones, que només es recorden en dia de la lluita de la dona, el 8M. Utilitzar a les dones i els moviments feministes per rentar imatges és molt habitual i cada vegada ho és més. També és veritat que els mitjans hi juguem un paper en aquests casos, i moltes vegades donem visibilitat a aquests casos en dates assenyalades. I és que també des dels mitjans hi ha molta feina a fer. Per tractar aquest fenomen, volem parlar amb tres dones que molt possiblement n’han viscut o coneixen més d’un cas.