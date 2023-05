Tarragona: pugna entre PSC i Esquerra

L'alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció per Esquerra, Pau Ricomà, ha assegurat que la seva prioritat és garantir que, en la propera legislatura, la ciutat continuï amb el canvi iniciat fa quatre anys "després d'una paràlisi molt evident". Aquest objectiu és el qui guiarà la possibilitat de fer pactes amb altres formacions després del 28M per tal que les inversions a l'hospital Joan XXIII, la Ciutat Residencial, la Necròpoli o la Ciutat Judicial siguin una realitat. "Ha de ser el mandat de l'execució per

a la transformació de Tarragona", ha apuntat Ricomà. En aquest sentit, veu molt difícil un pacte amb el PSC: "Podrien haver fet una certa reflexió després dels resultats del 2019, però s'han alineat amb Ciutadans i PP per paralitzar totes les iniciatives de l'ajuntament; s'escoren cap a la dreta amb el candidat; tenim poca fe de pactar amb el PSC". Per la seva banda, el candidat del PSC, Rubén Viñuales, que havia estat cap de llista de Ciutadans en les dues eleccions anteriors, ha assegurat que l'objectiu del seu partit és tornar a guanyar les eleccions i "ampliar aquesta majoria per obtenir un govern estable i fer els canvis que necessita una Tarragona massa gris des de govern de Ricomà". Segons Viñuales, el govern de Ricomà "no ha fet res" i ha criticat la deixadesa a la via pública o la manca de projectes engrescadores. És per això que també veu "profundament improbable" pactar amb Esquerra Republicana: "Esquerra a Tarragona ha dinamitat tots els ponts pel seu tracte institucional i personal". També ha descartat aliances amb CUP o VOX perquè "són cares de la mateixa moneda". En canvi, no ha tancat la porta a un acord puntual amb el PP i ha recordat que amb Junts ja governen a la Diputació de Barcelona malgrat les diferències ideològiques. En aquest sentit, Viñuales ha celebrat que "tenim municipals en clau municipal" en referència a les polítiques d'aliances.