"No som policies del sexe en el cinema. Ajudem a que surti millor"

La figura del coordinador d'intimitat va néixer als Estats Units arran del moviment Me Too, amb l'objectiu de protegir la figura de les actrius en escenes sexuals o íntimes. Des de llavors que és cada vegada més present en els rodatges de cinema i també en els teatres. S'encarreguen de coordinar aquest tipus d'escena, però també de fer de pont entre els actors, actrius i directors, per tal que les escenes surtin el millor possible per tothom.

Amb l'Aida de Sàrraga, coordinadora d'intimitat, aprofundim en aquesta professió que ha estat mal vista per alguns directors, però que busca ajudar i no vetar idees i escenes. Segons l'Aida, aquesta figura ha anat agafant força al llarg dels anys, i ara és més necessària que mai. Tot i això, reconeix que encara queda feina per fer per tal de millorar en aquest àmbit.

Des de traslladar pors i inquietuds dels actors a la resta de l'equip, fins a assajar i coordinar les escenes íntimes i delicades durant un rodatge, amb l'objectiu de traslladar de la millor manera possible la idea que el director té al cap. Es tracta d'una feina poc coneguda que a 'La Brúixola' desgranarem.