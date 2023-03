La Societat Catalana de Mediació en Salut rep la medalla Josep Trueta de la Generalitat

En el nostre espai dedicat a la salut parlem des del vessant de la mediació i els beneficis que aquesta tècnica te per resoldre els possibles conflictes que es presentin en l’àmbit de la salut i el sistema sanitari. Ho fem tot parlant sobre la Societat Catalana de Mediació en Salut que ha obtingut el reconeixement del Govern de la Generalitat de Catalunya a partir de l’atorgament de les Medalles Josep Trueta al mèrit sanitari que a les entitats se’ls dona en forma de placa commemorativa. Per això Carles Aguilar entrevista al seu president Carles García Roqueta i a la Carme Sabater, vicepresidenta i fundadora de la Societat que ens expliquen quins són els aspectes que han considerat per fer aquest atorgament a l’entitat.