Las sociedades sanitarias de cuidados intermedios reclaman al gobierno catalán más implicación e inversión

Catalunya envejece. A cada año que pasa el territorio se consolida como uno de los más envejecidos del mundo, y el sector sanitario que se ocupa de cuidar a los más mayores reclama más recursos. Por eso, la 'Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia' y la 'Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives' han pedido que el gobierno catalán que salga de las elecciones del 12 de mayo y el Parlamento catalán se impliquen más en dotar de más recursos la atención intermedia y también que aumenten su inversión.

Qué es la atención intermedia

Tal y como ha contado en 'La Ciutat' el presidente de la 'Societat Catalano-Balear de Paliativos', el doctor Jordi Trelis, "la atención intermedia es un sistema de salud que está entre la atención hospitalaria de agudos y la atención primaria. Engloba la atención a esas personas a las que se les tiene de restablecer la salud pero que no requieren un ingreso hospitalario y no requieren una atencion primaria. Se organiza este sistema de atención con una estructura propia, con recursos propios como equipamientos e inversión económica". Para que nos entendamos, "es lo que antes se llamaba atención sociosanitaria. Los centros donde se lleva a cabo esta atención son lo que antes eran sociosanitarios. Realmente tenemos algunos recursos y equipamiento para atender a las personas que lo necesitan, pero lo que pedimos es, no sólo que se le de continuidad sino que también se invierta más".

Más vejez, más recursos

Hoy en día los cuidados intermedios reciben el 4% del presupuesto para el departamento de Salud. Desde las sociedades sanitarias del sector reclaman que suba como mínimo hasta el 5% mientras el territorio, como decíamos, envejece cada vez más. Para Trelis, "este envejecimiento provoca muchas necesidades y el sistema de salud tiene que estar preparado para darles respuesta y asumir un futuro donde la sociedad estará aún más enevejecida. Tenemos que ser capaces de dar salida a las personas que requieren de atención intermedia".

El doctor reconoce que "los hospitales de agudos sí que cuentan con lo que antes eran llamadas las UCIs, equipamientos que te permiten actuar con rapidez en casos urgentes y que dan recursos para adaptarse a cada caso. También hay equipos de atención primaria que pueden ser útiles para estos cuidados intermedios".

La estabilidad, fundamental

Trelis no cree "que las personas mayores esten olvidadas por la sanidad, pero lo que sí me genera dudas es si realmente, tal y como está organizado ahora, podremos atender las necesidades de las personas que lo requieran, tanto para atender la dolencia que sufra la persona en cuestión como también para atender y ofrecer apoyo a los familiares, que en muchos casos sufren daños colaterales".

Al fin y al cabo no se trata de si los mayores están olvidados o no, sino "en tener una visión integral de la atención a la persona. Estamos muy cerca de estar en una situación deseable, tenemos los recursos pero hay que organizarlos bien".

Los cuidados intermedios no son sólo para las personas mayores ya que "no sólo ellas necesitan atención intermedia, también hay personas con lesiones de larga duración, con afectaciones descapacitantes o enfermedades crónicas, que requieren mucha estabilidad en cuanto a recursos y equipamiento".

Trelis se muestra optimista, aunque "no sabemos si podremos hablar con la Generalitat, espero que sí que haya contacto. Lo único que pedimos son tres cosas: Empezar a hacer un cambio de visión respecto a la atencion intermedia, que la hagamos crecer, que lo que se esta cambiando ahora se mantenga, se haga crecer y se invierta más, porque el futuro de nuestro pais depende de eso" concluye el doctor.